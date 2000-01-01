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Израиль: уже 77 зараженных коронавирусом | Фото:11.03 15:22   MIGnews.com

Израиль: уже 77 зараженных коронавирусом

Днем, 11 марта, стало известно о новом зараженном коронавирусом гражданине Израиля.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Таким образом, общее количество инфицированных достигло 77. Зараженной пациенткой оказалась 40-летняя жительница Маале-Адумим.

2 марта она вернулась из Франции. Женщина вылетела из Парижа рейсом компании El-Al LY326, который прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона 2 марта в 03:50.

Зараженная приходила на избирательный участок в школе "Рамот" в Маале-Адумим. На следующий день она ходила в аптеку сети "Суперфарм" в торговом центре в Маале-Адумим.

4 марта, днем, она заходила в супермаркет "Шуферсаль". В 13:15-13:45 заходила в городской филиал сети Ace. После этого она была изолирована.

Более того, стало известно, что 76-ой пациент – 32-летняя жительница юга. 7 марта она вернулась из Лондона после участия в конференции в Эдинбурге.

Она прилетела рейсом компании Virgin Atlantic VS453, поехала на поезде из аэропорта имени Бен-Гуриона до Беэр-Шевы. После этого она была размещена на карантин.


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