Италия: рекордное количество жертв коронавируса

В Италии число умерших от коронавируса Covid-19 за сутки выросло на 168 человек.
Об этом сообщает местное информационное агентство Тhe local.
Это самый высокий показатель смертности с того момента, когда в стране объявили карантин для контроля над распространением коронавируса. Таким образом, в целом в Италии число жертв увеличилось до 631 человека. Инфицировано 10 149 человек за две недели.
Еще 1 004 – полностью выздоровели. Число пациентов в реанимации увеличилось на 144, достигнув 877 по всей стране.
В Ломбардии было зафиксировано больше всего летальных исходов – 468 по состоянию на 10 марта. В регионе Эмилия-Романья – 85 человек, в Венето – 26. Больше всего смертельных исходов – на севере страны.
В связи с быстрым ростом числа случаев заболевания в Италии утром во вторник правительство приняло общенациональные меры по борьбе с распространением вируса.