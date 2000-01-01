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Коронавирус в Израиле: новые данные о зараженных | Фото:11.03 13:25   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: новые данные о зараженных

Министерство здравоохранения опубликовало подробности о еще трех пациентах с коронавирусом в Израиле.

Пациент № 73 – молодой человек в возрасте 20 лет из центра страны. Он вернулся из Австрии 7 марта. Мужчина вылетел 29 февраля из Тель-Авива в Зальцбург рейсом 5815GH компании Sun Dor. Вернулся из Зальцбурга в Тель-Авив рейсом 5816GH компании Sun Dor. С 7 марта он находился в одиночном карантине.

Пациент № 74 – женщина в возрасте 30 лет из Тель-Авива, которая вернулась из Испании. Минздрав уже выяснил информацию о тесных контактах пациенты и проинформировал всех в индивидуальном порядке.

Она вылетела 26 февраля из Тель-Авива в Мадрид рейсом UX1302 авиакомпании Air Europe и 1 марта вернулась из Мадрида в Тель-Авив рейсом UX1303 авиакомпании Air Europe.

2 марта она посетила бар "Бейт Ариэлла" в Тель-Авиве с 18:00 до 21:00. 3 марта она посетила кафе под названием "Микеланджело" в Яффо с 10:30 до 12:30. 4 марта она находилась в изоляции.

Пациентка № 75 – женщина в возрасте 30 лет из Тель-Авива. Она вернулась из Австрии. Тесные контакты уже определены, а потенциально зараженные проинформированы.


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