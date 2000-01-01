11.03 12:22 MIGnews.com
Турция подтвердила первый случай COVID-19
Турция, имеющая 500-километровую границу с охваченным коронавирусом Ираном, объявила о первом случае заражения COVID-19.
"Гражданин мужского пола показал положительный результат на коронавирус вечером", - заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа на пресс-конференции в столице Анкаре.
"Общее состояние пациента хорошее. Все члены его семьи и те, кто вступал с ним в контакт, находятся под наблюдением", - добавил он.
По словам министра, пациенту поставили ранний диагноз, а "один или несколько случаев коронавируса не следует считать эпидемией", пишет DS
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"Коронавирус не сильнее тех мер, которые мы принимаем. Пациент в карантине не может угрожать обществу", - сказал он, призвав людей по возможности не выезжать за границу.
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