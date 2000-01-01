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Дери запретил туристам посещать Израиль | Фото:11.03 12:55   MIGnews.com

Дери запретил туристам посещать Израиль

Израиль из-за разгорающейся эпидемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19 закроет все пункты пропуска на своей государственной границе для иностранцев, планирующих посетить страну.

Соответствующую рекомендацию министерства здравоохранения в среду, 11 марта, одобрил министр внутренних дел Арье Дери.

Исключение будет сделано для иностранных граждан, доказавших свою возможность самостоятельно пройти 14-дневный карантин. Однако исключение не будет распространяется на людей, которые прибывают из Китая, Южной Кореи, Таиланда, Италии, Макао, Сингапура, Гонконга, Японии и Египта.

Кроме того, запрещен будет также въезд для всех туристов, планировавших посетить страну в медицинских целях.


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