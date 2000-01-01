11.03 15:44 MIGnews.com
Кабмин ввел карантин по всей территории Украины
Сегодня на заседании Кабинета Министров Украины будет рассмотрен вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.
"Состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах",- сообщили в правительстве.
Запланировано, что карантин будет объявлен на общенациональном уровне, дальнейшие решения будут принимать местные власти.
(обновлено)Нардеп Виктория Сюмар, которая присутствовала на заседании Кабинета министров,сообщила, что с 11 марта на территории Украины введен карантин.
"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля.",- сообщила она
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