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Кабмин может ввести карантин по всей территории Украины 11.03 15:44   MIGnews.com

Кабмин ввел карантин по всей территории Украины

Сегодня на заседании Кабинета Министров Украины будет рассмотрен вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.

"Состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах",- сообщили в правительстве.

Запланировано, что карантин будет объявлен на общенациональном уровне, дальнейшие решения будут принимать местные власти.

(обновлено)Нардеп Виктория Сюмар, которая присутствовала на заседании Кабинета министров,сообщила, что с 11 марта на территории Украины введен карантин.

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля.",- сообщила она


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