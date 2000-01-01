11.03 10:53 MIGnews.com

Вещество, которым отравили Скрипаля, нашли в ресторане

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Следы нервно-паралитического вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, найдены в ресторане Zizzi в Солсбери.Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает "Би-би-си".По данным издания, британские криминалисты нашли следы вещества в сетевом итальянском ресторане Zizi, в котором 4 марта обедали пострадавшие.Спустя два часа после посещения этого заведения оба были обнаружены без сознания на лавке у торгового центра The Maltings. При этом отмечается, что никто из остальных посетителей ресторана не пострадал.Ресторан закрыт на время расследования, уточняет издание.Напомним, ранее в полиции выдвигали версию, что все три жертвы, серьезно пострадавшие в результате этого инцидента, в том числе полицейский Ник Бэйли, могли подвергнуться воздействию неизвестного вещества в доме Скрипаля.