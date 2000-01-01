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Египетская армия ликвидировала 16 террористов на Синае | Фото:11.03 09:25   MIGnews.com

Египетская армия ликвидировала 16 террористов на Синае

Военные Египта за последние четыре дня масштабной антитеррористической операции "Синай-2018" уничтожили 16 экстремистов.

Об этом в воскресенье, 11 марта говорится в распространенном заявлении египетских ВС, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, операции проводились на севере (убиты 12 боевиков) и в центральной части полуострова (ликвидированы четверо экстремистов). О потерях со стороны армии и полиции Египта не сообщается.

Напомним, после теракта в мечети Ар-Рауда президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси обратился к новому начальнику генерального штаба египетской армии Мухаммаду Фариду Хеджази, приказав ему в трехмесячный срок восстановить безопасность и стабильность на Синайском полуострове.

Также ас-Сиси подчеркнул, что Хеджази может применять силу в любых необходимых масштабах, оставив планирование и выполнение приказа на усмотрение военного командования.

Отметим, что операция на Синайском полуострове продолжается уже больше месяца. За это время военные ликвидировали свыше ста экстремистов, уничтожены десятки убежищ боевиков, склады оружия и боеприпасов, транспортные средства террористов, изъяты сотни единиц оружия, взрывчатые вещества.
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