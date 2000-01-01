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`Дерьмо и сера`: Шели Яхимович упала в Яркон 11.03 08:06   MIGnews.com

"Дерьмо и сера": Шели Яхимович упала в Яркон

Депутат Кнессета от партии Авода Шели Яхимович утром в шабат, 10 марта, решила развлечь себя греблей на реке Яркон в Тель-Авиве.

К несчастью, физическое упражнение депутата закончилось неприятным инцидентом: госпожа Яхимович упала в Яркон - реку, славящуюся высоким уровнем загрязнения.

Яхимович попыталась отнестись к произошедшему с юмором и написала в твиттере: “Без фото это конечно того не стоит, но сегодня утром я упала а Яркон. Это - черная и отвратительная слякоть, вкус - между серой и дерьмом. Я стану вашим экологическим экспериментом, и обязуюсь подробно описать процесс превращения в мутанта”.
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