11.03 08:34 MIGnews.com
Житель Бат-Яма застрелил 90-летнюю мать и покончил с собой
Сегодня ночью в одной из квартир многоэтажного дома на улице Бальфур в Бат-Яме были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями.
Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает портал Walla, передает The Times of Israel.
Паарамедики МАДА, прибывшие на место инцидента, констатировали факт смерти пострадавших.
Согласно первичной версии полиции, 67-летний сын застрелил свою 90-летнюю мать, а затем покончил жизнь самоубийством.
Издание уточняет, что имена погибших не публикуются.
В пресс-службе полиции отмечают, что причина конфликта между родственниками остается неизвестной.
На данный момент проводится расследование обстоятельств инцидента.
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