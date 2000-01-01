11.03 08:34 MIGnews.com

Житель Бат-Яма застрелил 90-летнюю мать и покончил с собой

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Сегодня ночью в одной из квартир многоэтажного дома на улице Бальфур в Бат-Яме были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями.Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает портал Walla, передает The Times of Israel.Паарамедики МАДА, прибывшие на место инцидента, констатировали факт смерти пострадавших.Согласно первичной версии полиции, 67-летний сын застрелил свою 90-летнюю мать, а затем покончил жизнь самоубийством.Издание уточняет, что имена погибших не публикуются.В пресс-службе полиции отмечают, что причина конфликта между родственниками остается неизвестной.На данный момент проводится расследование обстоятельств инцидента.