11.03 20:59 MIGnews.com

Дочь главы Basaran летела в разбившемся в Иране самолете

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На борту самолета, который разбился на западе Ирана, находилась дочь Хюсейна Башарана – главы турецкого холдинга Başaran. Об этом сообщает агентство DHA.Помимо дочери известного турецкого предпринимателя в самолете находились семь ее друзей.Уточняется, что 28-летняя Мина Башаран и ее подруги возвращались из Объединенных Арабских Эмиратов, где девушка утроила вечеринку по случаю "прощания с незамужней жизнью" накануне свадьбы.Дочь предпринимателя входила в совет директоров холдинга с 2013 года. Кроме того, Мину готовили к тому, чтоб она заняла место отца во главе Başaran Holding.На борту лайнера находились 11 пассажиров, в том числе три члена экипажа. После удара о землю лайнер загорелся.Причины крушения выясняются.