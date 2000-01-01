Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









11.03 20:59   MIGnews.com

Дочь главы Basaran летела в разбившемся в Иране самолете

На борту самолета, который разбился на западе Ирана, находилась дочь Хюсейна Башарана – главы турецкого холдинга Başaran. Об этом сообщает агентство DHA.

Помимо дочери известного турецкого предпринимателя в самолете находились семь ее друзей.

Уточняется, что 28-летняя Мина Башаран и ее подруги возвращались из Объединенных Арабских Эмиратов, где девушка утроила вечеринку по случаю "прощания с незамужней жизнью" накануне свадьбы.

Дочь предпринимателя входила в совет директоров холдинга с 2013 года. Кроме того, Мину готовили к тому, чтоб она заняла место отца во главе Başaran Holding.
На борту лайнера находились 11 пассажиров, в том числе три члена экипажа. После удара о землю лайнер загорелся.

Причины крушения выясняются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:06
Заявление Нетаниягу на заседании правительства
20:25
Эрдоган раскритиковал НАТО
19:57
Опубликованы кадры перехвата НЛО истребителями ВВС США
19:44
СМИ: Израиль откажется от членства в СБ ООН
18:58
Дело Скрипаля: Британии грозит массовое отравление?
17:55
СМИ сообщили о крушении частного самолета в Иране
16:55
"Встреча США и КНДР будет очень полезна для Израиля"
16:24
Две страны готовы переместить посольства при одном условии
16:04
Мерав Михаэли метит в премьеры
15:51
Монахиня скончалась во время суда против Кэти Перри
15:20
Либерман и Лицман не явились на заседание коалиции
15:13
Российскую базу в Сирии вновь пытались атаковать БПЛА
14:44
Израиль и США не вынесут последствий войны с Ираном
14:10
Shell будет покупать газ с месторождения Левиафан
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus