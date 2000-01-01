Дочь главы Basaran летела в разбившемся в Иране самолете
На борту самолета, который разбился на западе Ирана, находилась дочь Хюсейна Башарана – главы турецкого холдинга Başaran. Об этом сообщает агентство DHA.
Помимо дочери известного турецкого предпринимателя в самолете находились семь ее друзей.
Уточняется, что 28-летняя Мина Башаран и ее подруги возвращались из Объединенных Арабских Эмиратов, где девушка утроила вечеринку по случаю "прощания с незамужней жизнью" накануне свадьбы.
Дочь предпринимателя входила в совет директоров холдинга с 2013 года. Кроме того, Мину готовили к тому, чтоб она заняла место отца во главе Başaran Holding.
На борту лайнера находились 11 пассажиров, в том числе три члена экипажа. После удара о землю лайнер загорелся.