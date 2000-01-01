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flickr/lee British Fire Rescue Pics11.03 18:58   MIGnews.com

Дело Скрипаля: Британии грозит массовое отравление?

Здоровье сотен человек потенциально угрожает таинственное нервно-паралитическое вещество. Об этом заявили британские власти и рекомендовали большую стирку.

Госсоветник по вопросам английского здравоохранения Салли Дэвис в субботу, 10 марта заявила, что риск для населения по-прежнему оценивается как низкий.

"Несмотря на то, что в Zizzi и The Mill нашли следы нервно-паралитического вещества, я убеждена, что они никак не навредили здоровью посетителей", - цитирует Би Би Си слова британского чиновника.

Тем жителям, которые опасаются, что унесли с собой микрочастицы яда на одежде и со временем - через недели и месяцы - это скажется на самочувствии, английская главврач посоветовала постирать одежду, а телефоны, сумки и украшения - протереть влажной салфеткой.

Британские власти определили, но пока не называют вещество, от которого пострадал также сотрудник полиции, обследовавший дом Сергея Скрипаля – бывшего офицера российского ГРУ.

На прошлой неделе Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом. Они до сих пор в больнице в критическом состоянии, а в город стянуты войска химзащиты.
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