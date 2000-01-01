11.03 17:55 MIGnews.com

СМИ сообщили о крушении частного самолета в Иране

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Частный пассажирский самолет, совершавший рейс из ОАЭ в Турцию потерпел крушение в Иране. Инцидент произошел на юго-западе страны в воскресенье, 11 марта.Об этом сообщает информационное агентство IRNA.Самолет следовал из города Шарджа в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария.В прошлом месяце на территории Ирана разбился лайнер авиакомпании Aseman Airlines.60 пассажиров и шесть членов экипажа находившиеся на борту погибли.