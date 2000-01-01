11.03 17:55 MIGnews.com
СМИ сообщили о крушении частного самолета в Иране
Частный пассажирский самолет, совершавший рейс из ОАЭ в Турцию потерпел крушение в Иране. Инцидент произошел на юго-западе страны в воскресенье, 11 марта.
Об этом сообщает информационное агентство IRNA.
Самолет следовал из города Шарджа в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария.
В прошлом месяце на территории Ирана разбился лайнер авиакомпании Aseman Airlines.
60 пассажиров и шесть членов экипажа находившиеся на борту погибли.
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