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11.03 17:55   MIGnews.com

СМИ сообщили о крушении частного самолета в Иране

Частный пассажирский самолет, совершавший рейс из ОАЭ в Турцию потерпел крушение в Иране. Инцидент произошел на юго-западе страны в воскресенье, 11 марта.

Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

Самолет следовал из города Шарджа в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария.

В прошлом месяце на территории Ирана разбился лайнер авиакомпании Aseman Airlines.

60 пассажиров и шесть членов экипажа находившиеся на борту погибли.
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