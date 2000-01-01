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Российскую базу в Сирии вновь пытались атаковать БПЛА | Фото:11.03 15:13   MIGnews.com

Российскую базу в Сирии вновь пытались атаковать БПЛА

Джихадисты предприняли новую попытку атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает издание "Аль-Масдар" со ссылкой на сирийские проправительственные источники.

По данным издания, по меньшей мере один из участвовавших в атаке БПЛА был оснащен бомбой.

Системам ПВО базы удалось перехватить беспилотник до того, как он смог достичь территории Хмеймима и сбросить бомбу, уточняет издание.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за налет.

Напомним, 6 января стало известно, что российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии "Хмеймим" и "Тартус". 10 ударных дронов приближались к российской авиабазе "Хмеймим", еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Три дрона были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей. Пострадавших и материального ущерба на российских военных объектах не было.
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