11.03 11:41 MIGnews.com

Жительница Шуафата подозревается в подготовке к теракту

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В минувшую пятницу на КПП в районе арабского квартала Шуафат в Иерусалиме пограничники задержали молодую арабку, показавшеюся им подозрительной.Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает Arutz Sheva со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции (МАГАВ).При досмотре ее вещей в сумке нашли нож, лезвие которого было диной 13 см и баллончик с перцовым газом.Суд принял решение продлить арест задержанной до 15:00 нынешнего дня. Издание также отмечает, что в минувшие выходные полиция допросила отца и братьев арестованной, против которой может быть подано обвинение в подготовке террористического нападения.По данным издания, возраст девушки официально не сообщается, однако в израильских СМИ предполагают, что задержали школьницу, так как в сумке у нее были и тетради.