Жительница Шуафата подозревается в подготовке к теракту
В минувшую пятницу на КПП в районе арабского квартала Шуафат в Иерусалиме пограничники задержали молодую арабку, показавшеюся им подозрительной.
Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает Arutz Sheva со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции (МАГАВ).
При досмотре ее вещей в сумке нашли нож, лезвие которого было диной 13 см и баллончик с перцовым газом.
Суд принял решение продлить арест задержанной до 15:00 нынешнего дня. Издание также отмечает, что в минувшие выходные полиция допросила отца и братьев арестованной, против которой может быть подано обвинение в подготовке террористического нападения.
По данным издания, возраст девушки официально не сообщается, однако в израильских СМИ предполагают, что задержали школьницу, так как в сумке у нее были и тетради.