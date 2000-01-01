11.03 11:13 MIGnews.com

С посольства в Лондоне сорвали иранский флаг

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Четверо мужчин, одетых в черное, проникли на территорию иранского посольства в Лондоне и, взобравшись по стене здания диппредставительства на крышу и балкон, сорвали государственный флаг Ирана.Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает иранское агентство IRNA, передает Arutz Sheva.По данным агентства BBC Persian, нападавшие — члены экстремистской шиитской секты Ширази — совершали свои действия на глазах лондонской полиции, которая никак не реагировала на происходящее.В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть одного из мужчин, стоящего на балконе посольства и размахивающего сине-белым флагом с надписями на арабском языке.Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинджад в своем сообщении в Twitter подтвердил сведения об инциденте.Баидинджад подчеркнул, что злоумышленники были вооружены ножами, а также выкрикивали лозунги, оскорбляющие иранских официальных лиц.Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми резко осудил инцидент и призвал британскую полицию защитить иранских дипломатов в Лондоне. Также он потребовал от британских властей незамедлительно арестовать преступников.Касеми также отметил, что посол Великобритании в Иране Николай Хоптон выразил свои извинения за инцидент и сказал, что полиция находится на месте происшествия и держит ситуацию под контролем.