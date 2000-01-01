11.03 09:55 MIGnews.com

Нападение на синагогу в Сиэтле

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В городе высокой культуры Сиэтле, штат Вашингтон, на местную синагогу было совершено нападение в ночь на четверг, пишет издание Seattle Times.Однако известно об этом стало только сейчас. Сообщается, что неизвестные написали баллончиком: "Холокост – фальшивая история". Надпись была обнаружена сотрудниками полиции в пятницу утром, 10 марта.Полиция Сиэтла начала расследование акта вандализма, совершенного на почве ненависти.