11.03 09:55 MIGnews.com
Нападение на синагогу в Сиэтле
В городе высокой культуры Сиэтле, штат Вашингтон, на местную синагогу было совершено нападение в ночь на четверг, пишет издание Seattle Times.
Однако известно об этом стало только сейчас. Сообщается, что неизвестные написали баллончиком: "Холокост – фальшивая история". Надпись была обнаружена сотрудниками полиции в пятницу утром, 10 марта.
Полиция Сиэтла начала расследование акта вандализма, совершенного на почве ненависти.
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