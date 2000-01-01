В ООН сообщили о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе
Гуманитарный кризис в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане стал крупнейшим с момент основания ООН в 1945 году. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Всемирной организации по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.
Он отметил, что в этих странах в настоящее время более 20 миллионов человек угрожает голод, и без скоординированных глобальных усилий люди погибнут, передает ТАСС.
О'Брайен подчеркнул, что если международное сообщество сейчас проигнорирует ситуацию, миру может грозить новая волна беженцев, которая "создаст еще большую нестабильность в целых регионах".
Заместитель генсека рассказал о плане проведения гуманитарных операций в четырех африканских странах, а также об имеющемся квалифицированном персонале, который сможет помочь населению. Реализация плана в ближайшие пять месяцев оценивается в 4,4 миллиарда долларов.