11.03 09:18 MIGnews.com

В администрации Нью-Йорка раскрыли причину смерти Чуркина

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Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин умер от сердечного приступа, нет подозрений на насильственную смерть, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя городских властей Нью-Йорка, имеющего доступ к сведениям управления судмедэкспертизы.Чиновник не был уполномочен сообщать причину смерти постпреда РФ и разговаривал с агентством на условии анонимности после того, как управление судмедэкспертизы, ссылаясь на дипломатический протокол, заявило о решении не разглашать причину смерти.Пресс-секретарь российской миссии при ООН отказался давать комментарий после того, как источник обнародовал причину смерти.Накануне стало известно, что судмедэкспертиза Нью-Йорка не будет разглашать причину смерти Чуркина.В частности, в официальном запросе государственного департамента США отмечается, что дипломатический иммунитет Чуркина сохраняется и после его смерти.