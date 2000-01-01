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facebook.com 11.03 09:18   MIGnews.com

В администрации Нью-Йорка раскрыли причину смерти Чуркина

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин умер от сердечного приступа, нет подозрений на насильственную смерть, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя городских властей Нью-Йорка, имеющего доступ к сведениям управления судмедэкспертизы.

Чиновник не был уполномочен сообщать причину смерти постпреда РФ и разговаривал с агентством на условии анонимности после того, как управление судмедэкспертизы, ссылаясь на дипломатический протокол, заявило о решении не разглашать причину смерти.

Пресс-секретарь российской миссии при ООН отказался давать комментарий после того, как источник обнародовал причину смерти.
Накануне стало известно, что судмедэкспертиза Нью-Йорка не будет разглашать причину смерти Чуркина.

В частности, в официальном запросе государственного департамента США отмечается, что дипломатический иммунитет Чуркина сохраняется и после его смерти.
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