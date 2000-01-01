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11.03 19:59   MIGnews.com

На территории Белого дома задержан неизвестный с рюкзаком

На закрытой для туристов территории Белого дома Секретная служба задержала подозрительного мужчину с рюкзаком. Как сообщает CNN, спецагенты задержали его у южного входа в резиденцию американского президента. При обыске ничего опасного у нарушителя мнего не нашли.

Мотивы действий нарушителя сейчас выясняются. Его привлекут к ответственности. В это время Дональд Трамп находился в Белом доме. Его известили об инциденте.

Несмотря на то, что инцидент произошел еще в пятницу в 23.38, известно об стало только сейчас. Журналисты CNN задались вопросом, почему Секретная служба, охраняющая высших должностных лиц США, не сообщила об этом сразу.
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