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11.03 19:34   MIGnews.com

Под Мосулом нашли братскую могилу 500 шиитов, убитых ISIS

Свидетельств зверствам боевикам самой опасной на сегодняшний день террористической группировки "Исламское государство" уже не счесть числа. Очередное было найдено иракскими ополчением близ Мосула 11 марта.

На территории тюрьмы "Бадуш", которую ополченцы отбили у "халифата" ранее в этом месяце, оказалось массовое захоронение, в котором могут храниться останки приблизительно пяти сотен жертв террора.

Тюрьму "Бадуш" вместе с заключенными "Исламское государство" захватило в июне 2014 года. Практически сразу боевики расстреляли содержавшихся в ней мусульман-шиитов.

"Вторая бригада народного ополчения обнаружила крупное массовое захоронение с останками около 500 заключенных тюрьмы "Бадуш", которых казнила преступная группировка ДАИШ", — сообщило ополчение на своем сайте.

Ополченцы также заявили, что смогли задержать 87 террористов, причастных к той расправе.
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