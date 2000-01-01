11.03 14:31 MIGnews.com
Взрывы в Дамаске. Десятки погибших
Более 40 человек погибли в результате взрывов в сирийской столице Дамаск. Два взрыва прогремели в районе кладбища к югу от центра города часами ранее.
Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами атаки стали как минимум 30 человек. Уточняется, что целью нападения были шиитские паломники.
Телеканал Аль-Маядин вещает, что в результате взрывов погибли 40 человек. Количество жертв и пострадавших уточняется.
На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность.
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