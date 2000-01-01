11.03 14:31 MIGnews.com

Взрывы в Дамаске. Десятки погибших

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Более 40 человек погибли в результате взрывов в сирийской столице Дамаск. Два взрыва прогремели в районе кладбища к югу от центра города часами ранее.Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами атаки стали как минимум 30 человек. Уточняется, что целью нападения были шиитские паломники.Телеканал Аль-Маядин вещает, что в результате взрывов погибли 40 человек. Количество жертв и пострадавших уточняется.На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность.