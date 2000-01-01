11.03 14:18 MIGnews.com

Нидерланды не пустили в страну главу МИД Турции

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Нидерланды отозвали разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в субботу, 11 марта, через несколько часов после того, как он пригрозил ввести "серьезные санкции" против Амстердама, сообщает Hürriyet Daily News.В заявлении голландского правительства отмечается, что такое решение принято "в связи с общественной опасностью", которую несет визит главы турецкого МИД в Роттердам.По данным СМИ, один из представителей властей отметил, что после того, как Анкара пригрозила ввести ограничительные меры, "нет смысла искать точки соприкосновения".Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.Мэр голландского города Роттердам Ахмед Абуталеб еще 8 марта заявил, что запланированный агитационный митинг с участием Чавушоглу не состоится.