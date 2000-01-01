11.03 12:55 MIGnews.com

В Дамаске прогремели два взрыва

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Два взрыва прогремели рядом с кладбищем Баб ас-Сагир в сирийском городе Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По предварительным данным, в результате взрывов погибли и пострадали мирные жители. Количество пострадавших и погибших пока не сообщается.Согласно данным полиции, рядом с кладбищем в действие были приведены два взрывных устройства.В правоохранительных органах происшествие назвали терактом.На кладбище Баб ас-Сагир захоронены останки участников исторической битвы при Кербеле. Оно имеет огромное значение для мусульман-шиитов.