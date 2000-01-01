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YouTube 11.03 12:55   MIGnews.com

В Дамаске прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели рядом с кладбищем Баб ас-Сагир в сирийском городе Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в результате взрывов погибли и пострадали мирные жители. Количество пострадавших и погибших пока не сообщается.

Согласно данным полиции, рядом с кладбищем в действие были приведены два взрывных устройства.

В правоохранительных органах происшествие назвали терактом.

На кладбище Баб ас-Сагир захоронены останки участников исторической битвы при Кербеле. Оно имеет огромное значение для мусульман-шиитов.
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