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paromvaryag.com 12.03 05:33   MIGnews.com

Турция перестала принимать паромы из Крыма

Турция не принимает паромы из Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора компании-оператора паромной линии "Крымское морское агентство" Станислава Гвоздилова.

По его словам, такая ситуация наблюдается уже две недели. При этом Анкара никак не комментирует причины своего решения.

Крым и Турцию связывали несколько паромов. Из-за того, что сообщение приостановлено, на полуостров не поступают турецкие продукты и товары, отметил Гвоздилов.

Ранее паромное сообщение между Крымом и Турцией уже прерывалось. Оно возобновилось в октябре прошлого года. Тогда первый после перерыва рейс совершил российский паром "Варяг". Он проследовал из Севастополя в Зонгулдак.
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