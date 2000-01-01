11.03 13:25 MIGnews.com

Циклон на Мадагаскаре унес жизни 39 человек

Footage coming out of Madagascar, this piece by Ejaz Anwar of Cyclone ENAWO in full swing as he strikes https://t.co/5zNeyWDpzV #eustorm pic.twitter.com/zuydaJrst4 — #eustorm (@EUStormMap) 7 марта 2017 г.

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39 человек стали жертвами тропического циклона "Энаво" на Мадагаскаре. Еще около 180 человек получили ранения. Многие пострадали из-за схода лавин, вызванных штормом. Циклон прошел через весь остров во вторник, 7 марта, оставив тысячи людей без крыши над головой. Сила ветра достигала 300 километров в час.В центрах помощи сейчас находится около 53 тысяч человек. Более 116 тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы разрушения. Красный Крест назвал "Энаво" самым мощным циклоном из всех, которые обрушивались на Мадагаскар за последние пять лет.