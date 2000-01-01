Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












фото из соцсети 11.03 13:25   MIGnews.com

Циклон на Мадагаскаре унес жизни 39 человек

39 человек стали жертвами тропического циклона "Энаво" на Мадагаскаре. Еще около 180 человек получили ранения. Многие пострадали из-за схода лавин, вызванных штормом. Циклон прошел через весь остров во вторник, 7 марта, оставив тысячи людей без крыши над головой. Сила ветра достигала 300 километров в час.

В центрах помощи сейчас находится около 53 тысяч человек. Более 116 тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы разрушения. Красный Крест назвал "Энаво" самым мощным циклоном из всех, которые обрушивались на Мадагаскар за последние пять лет.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:55
Бывший советник Трампа признался в переписке с хакером
12:55
В Дамаске прогремели два взрыва
12:41
Выйдут два неизданных альбома легендарного Дэвида Боуи
12:25
Дети сорвали прямой эфир BBC  
11:56
Глава МИД Турции пригрозил Нидерландам санкциями
11:29
Актер Джон Гудман удостоен звезды на Аллее славы
11:04
СМИ назвали дату начала Brexit
10:59
Мичиган: полмиллиона человек осталось без электричества
10:29
Иран: Израиль убивает ученых-ядерщиков
10:12
В ООН сообщили о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе
09:55
Нападение на синагогу в Сиэтле
09:33
Израиль опасается химических атак ISIS в Европе
09:18
В администрации Нью-Йорка раскрыли причину смерти Чуркина
08:28
Прокуроров, назначенных Обамой, попросили уйти
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus