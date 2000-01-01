Мичиган: полмиллиона человек осталось без электричества
Более 470 тысяч жителей штата Мичиган остаются без электричества в результате непогоды. Штормовой ветер обрушился на штат в минувшую среду. По словам губернатора Мичигана Рика Снайдера непогода вызвала обрывы линий электропередач.
В результате чего без электричества осталось около миллиона жителей.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
На сегодня по последним данным без света по-прежнему остаются почти полмиллиона человек. Как ожидается, проблему должны решить к завтрашнему дню. Поскольку дневная температура воздуха в штате не превышает нулевой отметки, власти Мичигана обустроили специальные центры помощи.
Все кто остался без электричества может там согреться и получить горячую воду.
Отмечается, что обрушившийся штормовой ветер был самым сильным с 1998 года.