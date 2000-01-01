11.03 10:59 MIGnews.com

Мичиган: полмиллиона человек осталось без электричества

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Более 470 тысяч жителей штата Мичиган остаются без электричества в результате непогоды. Штормовой ветер обрушился на штат в минувшую среду. По словам губернатора Мичигана Рика Снайдера непогода вызвала обрывы линий электропередач.В результате чего без электричества осталось около миллиона жителей.Об этом сообщает агентство Associated Press.На сегодня по последним данным без света по-прежнему остаются почти полмиллиона человек. Как ожидается, проблему должны решить к завтрашнему дню. Поскольку дневная температура воздуха в штате не превышает нулевой отметки, власти Мичигана обустроили специальные центры помощи.Все кто остался без электричества может там согреться и получить горячую воду.Отмечается, что обрушившийся штормовой ветер был самым сильным с 1998 года.