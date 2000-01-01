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Серия пожаров в Тель-Авиве из-за взрывов обогревателей 11.02 09:12   MIGnews.com

Серия пожаров в Тель-Авиве из-за взрывов обогревателей

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что набирающий популярность среди израильтян новый вид подвесного обогревателя стал причиной нескольких серьезных пожаров в Тель-Авиве.

Радиатор, который иногда выполняют в виде картины, вешают на стены жилых комнат. В одном случае семья в Тель-Авиве повесила обогреватель в спальной и в детской. Посреди ночи обогреватель в детской загорелся. Отец семейства рассказывает: "Мы услышали громкий взрыв. Не щелчок, не чих - реальный взрыв. Кровать и все что было вокруг нее полностью сгорели.  Горело так сильно, что стены и потолок попросту плавились - меньше чем за десять минут. По оценка оценщика, ремонт займет три месяца. Только после этого мы сможем вернуться в квартиру”.

В другом случае загорелся такой же обогреватель в съемной квартире на улице Флорентин. Обогреватель взорвался - и из-за этого загорелась вся квартира.

Обогреватель заказывают из-за границы, он стоит несколько десятков шекелей. Глава пожарной службы округа Дан Инон Шмули говрит: Мы его посмотрели. Катушки напрямую получают 220 вольт без всякого заземления. Это опасный продукт. Мы не рекомендуем его покупку и использование”.




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