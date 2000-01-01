11.02 06:54 MIGnews.com

Крушение спутника: серия мощных взрывов в Иране

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По сообщению радио Фарда, неудачный запуск искусственного спутникf Земли Zafar в Иране стал причиной мощного взрыва в юго-восточной части страны.Ирану удалось вывести спутник в открытый космос, но он не смог удержаться на орбите - и рухнул на Землю.Иранские источники утверждают, что все стадии запуска “были осуществлены корректно, но ракета-носитель не смогла развить необходимой для выхода на орбиту скорости".По данным NASA, ракета-носитель Simorgh находилась на второй или третьей стадии полета. Она достигла высоты 540 километров, но ее скорость была ниже примерно на 1000 метров в секунду чем та, что необходима для вывода спутника на орбитуПредставитель офиса губернатора города Захедан сообщил, что спутник разбился близ этого города , столицы провинции Систан и Белуджистан. Заместитель губернатора провинции по безопасности и правопорядку Мухаммед Хади Марши рассказал в интервью Islamic Republic News Agency (IRNA) о том, что власти расследуют причину серии мощных взрывов, о которых сообщает местное население.Марши сообщил: “Остатки спутника упали в ненаселенных районах Захедан и у граждан нет причин для беспокойства”.Это несколько противоречит официальной версии министра информации и технологий Азари Джахроми, который утверждает, что спутник упал в Индийский океан. Джахроми пообещал запустить новый спутник в мае или июне.Иранское министерство обороны совершенно не обескуражено неудачей и указывает на то, что”американские спутники постоянно падают”: “Сегодня провалился запуск иранского спутника. Как и во многих других научных проектах, случаются неудачи. FALCON 9, Juno II, ATLAS, PROTON M, ANTARES - только несколько примеров провала запусков американских спутников. Но нас не остановить! У нас - множество новых великих иранских спутников! Мы считаем этот запуск удачным, поскольку исследовательский запуск не был направлен на стадию вывода на орбиту”.Представитель министерства заверил, что “спутник установил связь с Землей и несколько минут передавал информацию. Он заверил, что “анализ баз данных и необходимые модификации будут завершены в кратчайший срок, и скоро состоится следующий запуск”.Иранское агентство Mehr сообщило о характере той задачи, которую выполнил спутник - он транслировал на землю имидж командира Сил Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, убитого американцами в январе.Иранцы также сообщают о том, что “кибератака” сорвала первоначальный запуск спутника, который был намечен на прошлую неделю.