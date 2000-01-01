В Индии толпа мужчин напала на студенток колледжа

В последний день школьного праздника мужчины ворвались в кампус колледжа Гарги в Южном Дели. Согласно заявлению студенческого совета учебного заведения, нападавшие всячески издевались и совершали насильственные действия сексуального характера в отношении студенток.
В заявлении указано, что в ворота учебного заведения ворвались "тысячи" мужчин, которые затем направились в студенческий городок, где устроили бесчинства при попустительстве присутствовавших там сотрудников полиции и преподавателей, которые никак не препятствовали нападавшим. Об этом сообщает 9News.
"Мужчины стояли в толпе и осматривали женщин, ощупывали, толкали и трогали их на протяжении всего концерта", - говорится в заявлении.
"Люди формировали человеческие цепи, чтобы перемещаться из одного района в другой. После окончания концерта мужчины следили за женщинами, окликивали их и заставляли раскрывать свои имена и аккаунты в Instagram", - добавили студенты.
Полиция Нью-Дели заявила, что подала официальную жалобу на неизвестных людей за проникновение на охраняемую территорию, а также за нападения и преследования женщин.