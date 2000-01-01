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В Индии толпа мужчин напала на студенток колледжа 11.02 22:10   MIGnews.com

В Индии толпа мужчин напала на студенток колледжа

В последний день школьного праздника мужчины ворвались в кампус колледжа Гарги в Южном Дели. Согласно заявлению студенческого совета учебного заведения, нападавшие всячески издевались и совершали насильственные действия сексуального характера в отношении студенток.

В заявлении указано, что в ворота учебного заведения ворвались "тысячи" мужчин, которые затем направились в студенческий городок, где устроили бесчинства при попустительстве присутствовавших там сотрудников полиции и преподавателей, которые никак не препятствовали нападавшим. Об этом сообщает 9News.

"Мужчины стояли в толпе и осматривали женщин, ощупывали, толкали и трогали их на протяжении всего концерта", - говорится в заявлении.

"Люди формировали человеческие цепи, чтобы перемещаться из одного района в другой. После окончания концерта мужчины следили за женщинами, окликивали их и заставляли раскрывать свои имена и аккаунты в Instagram", - добавили студенты.

Полиция Нью-Дели заявила, что подала официальную жалобу на неизвестных людей за проникновение на охраняемую территорию, а также за нападения и преследования женщин.


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