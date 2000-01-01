11.02 21:01 MIGnews.com

Турция: в Сирии убит 51 сирийский солдат

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Во вторник, 11 февраля, Турция сообщила, что на северо-западе Сирии убит 51 сирийский солдат в ответном ударе боевиков в Идлибе.Министерство обороны Турции сослалось на источники информации на местах, добавив, что два сирийских танка и один склад боеприпасов были также уничтожены.Несколькими часами ранее военный наблюдатель сообщил, что сирийские правительственные войска впервые с первых дней гражданской войны в 2012 году захватили контроль над главной магистралью Алеппо-Дамаск, проходящей через северо-западную провинцию Идлиб.Но сирийские государственные СМИ не упомянули об этом, а источники боевиков позже сообщили, что боевые действия продолжаются в некоторых северных районах возле шоссе М-5, которое связывает Алеппо со столицей Дамаском.