11.02 20:05 MIGnews.com

Израильтян могут эвакуировать с "лайнера коронавируса"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По сообщению газеты Japan Times сообщает, что министерство здравоохранения страны рассматривает перспективу возможной эвакуации части пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, среди пассажиров которого был обнаружен коронавирус.Лайнер стоит на карантине в Йокогаме.Министерство здравоохранения намерено отправить на родину пожилых пассажиров и лиц с проблемами со здоровьем. Японцы опасаются, что люди с дурным состоянием здоровью подвергаются большей опасности заражения. Когда и как будет организована эвакуация на настоящий момент неясно.Ранее израильские пассажиры обратились с просьбой их эвакуировать. На лайнере находится 15 граждан Израиля - пожилые люди в возрасте 60-70 лет.