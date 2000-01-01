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Сирийская авиация бомбит турецкую армию 11.02 19:47   MIGnews.com

Сирийская авиация бомбит турецкую армию

По сообщениям в сирийских социальных сетях, авиация армии Асада и российского экспедиционного корпуса подвергли бомбардировке позиции турецких подразделений и про-труецких милиций в провинции Идлиб.

В результате бомбардировки есть убитые и раненые среди турецких военнослужащих.

В районе города Найраб идут ожесточенные бои. Турки пытаются выбить из города сирийские подразделения.

Ранее 11 февраля турки сбили недалеко от Найраб сирийский вертолет Ми-17. 


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