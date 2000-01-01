11.02 19:47 MIGnews.com
Сирийская авиация бомбит турецкую армию
По сообщениям в сирийских социальных сетях, авиация армии Асада и российского экспедиционного корпуса подвергли бомбардировке позиции турецких подразделений и про-труецких милиций в провинции Идлиб.
В результате бомбардировки есть убитые и раненые среди турецких военнослужащих.
В районе города Найраб идут ожесточенные бои. Турки пытаются выбить из города сирийские подразделения.
Ранее 11 февраля турки сбили недалеко от Найраб сирийский вертолет Ми-17.
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