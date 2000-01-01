11.02 17:01 MIGnews.com

ISIS взяла на себя ответственность за теракт в Алжире

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"Исламское государство" во вторник, 11 февраля, взяла на себя ответственность за атаку на алжирские военные казармы возле границы страны с Мали в воскресенье. В результате нападения был убит один солдат.Террорист подъехал к казармам в машине, в которой была установлена бомба. Однако заехать внутрь боевику не удалось - его остановил часовой. Во время разговора произошел взрыв. В результате чего они оба погибли, согласно заявлению министерства обороны.Алжирским лидером ISIS является 47-летний боевик, известный как Абу Валид эс-Сахрави. "Брат-мученик Омар аль-Ансари ... вошел на базу и взорвал свою машину против них", - говорится в заявлении группы.Алжир, как и другие страны в регионах Сахеля и Сахары, все больше обеспокоен тем, что группы боевиков могут воспользоваться растущим конфликтом в Ливии и хаосом в Мали для расширения влияния.