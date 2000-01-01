11.02 16:33 MIGnews.com

Воспитательница издевалась над 11-месячным ребенком

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Во вторник утром, 11 февраля, магистратский суд Реховота предъявил обвинение воспитательнице детского сада за издевательства над ребенком.Ципора Давид из мошава Бейт-Овед в центральной части Израиля работала воспитательницей в дестком саду. В обвинительном акте говорится о двух случаях физического и вербального издевательствам на ребенком, находящегося под ее опекой.Давид "действовала с жестокостью, терроризируя и унижая ребенка", заявили в суде.Адвокат Ярон Форер заявил: "Обвинение решило ответить с чрезмерной серьезностью. В течение года моя клиентка выражала сожаление по поводу ее действий. Мы осознаем тот факт, что эти действия не являются простой ошибкой, но в то же время она пережила очень сложный период, как из-за смущения, так и из-за позора в социальных сетях."Давид сняла на видео, как он бьет 11-месячного ребенка, бросает его на диван и на ковер, затем она начинает душить его полотенцем. Позже она пошла курить, оставив его одного.После ареста отец ребенка рассказал Kan 11 News о необычном поведении его сына. "Он имел обыкновение махать даже людям, которых не знал. Но со временем с этой воспитательницей все стало по другому."