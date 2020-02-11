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Сбой в работе `Левиафана`: сгорел природный газ | Фото:11.02 15:44   MIGnews.com

Сбой в работе "Левиафана": сгорел природный газ

В понедельник ночью, 10 февраля, на израильской буровой установке Левиафан произошел сбой в электроснабжении, который вынудил операторов сжечь природный газ на платформе в целях безопасности. В результате в небо выбросило яркий огненный шар.

В результате инцидента поставки природного газа с платформы были остановлены на несколько часов.

Жители в районе Кейсарии заявили, что проснулись ночью от звука, похожего на раскат грома и взрыв, а затем увидели пламя.

Министерства энергетики и охраны окружающей среды и компания Noble Energy выпустили заявления, объясняющие неисправность и принятые меры безопасности. Министерство энергетики заявило, что "на месторождении произошел сбой в электроснабжении и ошибка, которая потребовала слива природного газа с платформы."

"Взрыва не было", - подчеркнули в министерстве. И добавили, что начали расследование инцидента.

Компания Noble Energy заявила, что в соответствии с нормативными актами, необходимо было направить газ в специальный отсек. "Там не было взрыва или других исключительных событий." - заявили в компании.

Поставки природного газа прекратились около 3:30 и возобновились в 7:45, сообщает 12 канал.

Также, сообщается, что "на станциях мониторинга вокруг платформы не было зафиксировано необычных концентраций загрязняющих частиц".

Ассоциация защиты окружающей среды городов Шарон и Кармель заявила, что следит за события с независимыми экспертами. Активисты группы Homeland Guardians также разместили видео с инцидента. По словам группы, на Левиафане произошло восемь сбоев за 40 дней работы.




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