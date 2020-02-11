В понедельник ночью, 10 февраля, на израильской буровой установке Левиафан произошел сбой в электроснабжении, который вынудил операторов сжечь природный газ на платформе в целях безопасности. В результате в небо выбросило яркий огненный шар.
В результате инцидента поставки природного газа с платформы были остановлены на несколько часов.
Жители в районе Кейсарии заявили, что проснулись ночью от звука, похожего на раскат грома и взрыв, а затем увидели пламя.
Министерства энергетики и охраны окружающей среды и компания Noble Energy выпустили заявления, объясняющие неисправность и принятые меры безопасности. Министерство энергетики заявило, что "на месторождении произошел сбой в электроснабжении и ошибка, которая потребовала слива природного газа с платформы."
"Взрыва не было", - подчеркнули в министерстве. И добавили, что начали расследование инцидента.
Компания Noble Energy заявила, что в соответствии с нормативными актами, необходимо было направить газ в специальный отсек. "Там не было взрыва или других исключительных событий." - заявили в компании.
Поставки природного газа прекратились около 3:30 и возобновились в 7:45, сообщает 12 канал.
Также, сообщается, что "на станциях мониторинга вокруг платформы не было зафиксировано необычных концентраций загрязняющих частиц".
Ассоциация защиты окружающей среды городов Шарон и Кармель заявила, что следит за события с независимыми экспертами. Активисты группы Homeland Guardians также разместили видео с инцидента. По словам группы, на Левиафане произошло восемь сбоев за 40 дней работы.
עמותת שומרי הבית תיעדה הלילה תקלה באסדת לוויתן במרחק 10 ק"מ מחוף דור. לטענת העמותה מדובר בתקלה שמינית מאז החלה הרצת האסדה. משותפות לוויתן נמסר: "אנו מטפלים באירוע תפעולי על האסדה. לצורך שמירה על הסביבה הופעל לפיד האסדה. לא נמדדו ערכים חריגים" (מיכל וסרמן, צילום: שומרי הבית) pic.twitter.com/up3noWutWt