11.02 15:01 MIGnews.com

Коронавирус: тысячи пилотов в неоплачиваемых отпусках

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В связи с непрекращающимся распространением коронавируса китайские авиакомпании вынуждены отправить в отпуск тысячи иностранных пилотов.China Southern Airlines, Hainan Airlines и другие китайские компании с момента начала эпидемии были вынуждены отменить сотни рейсов. Пилоты отправлены в неоплачиваемый отпуск.Компания Beijing Capital Airlines предложила иностранным пилотам подписать новые контракты, в которых их зарплата будет приравнена к зарплате граждан Китая.Всего с 23 января компания China Eastern отменила 8 тысяч полетов, сократив количество внутренних полетов на 27%. Air China r сократила количество полетов на 20%. Компания Cathay Pacific отменила 800 рейсов в неделю - 50% всех ее полетов в Китай.Между тем, большинство американских компаний практически прекратили полеты в Китай вовсе. Они воспользовались этим, чтобы перебросить самолеты туда, где есть перспектива увеличения количества рейсов, и для замены устаревших самолетов.У компании United было наибольшее количество полетов в Китай. Теперь большинство самолетов с шанхайского направления перебрасываются на полеты в Европу, но решения для всех больших самолетов нет. Менеджмент надеется на то, что обстановка постепенно разрядится, и к лету появится возможность начать восстановление китайского направления. Компания также воспользуется этой вынужденной передышкой для того, чтобы избавиться от устаревших моделей Boeing 767.