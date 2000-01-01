11.02 14:05 MIGnews.com

Турецкие прокси сожгли российскую технику армии Асада

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Министерство национальной обороны Турции нанесло удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере Сирии.Соответствующие видео опубликованы в социальной сети Facebook.Так, по предварительным данным протурецким боевикам удалось сбить вертолет и самолет. Кроме того уничтожены 5 российских танков и БМП, которые перевозили на автомобильных платформах, а также 2 артиллерийские установки.Как сообщало Минобороны Турции , в результате атаки армии диктатора Башара Асада пятеро турецких солдат погибли, еще пятеро получили ранения разной степени сложности.Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки.