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Турецкие прокси сожгли российскую технику армии Асада 11.02 14:05   MIGnews.com

Турецкие прокси сожгли российскую технику армии Асада

Министерство национальной обороны Турции нанесло удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере Сирии.

Соответствующие видео опубликованы в социальной сети Facebook.

Так, по предварительным данным протурецким боевикам удалось сбить вертолет и самолет. Кроме того уничтожены 5 российских танков и БМП, которые перевозили на автомобильных платформах, а также 2 артиллерийские установки.



Как сообщало Минобороны Турции , в результате атаки армии диктатора Башара Асада пятеро турецких солдат погибли, еще пятеро получили ранения разной степени сложности.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки.




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