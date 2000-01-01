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Нетаниягу осудил антисемитские граффити в деревне Джиш | Фото:11.02 13:23   MIGnews.com

Нетаниягу осудил антисемитские граффити в деревне Джиш

Неизвестные нарисовали на стенах нескольких зданий в деревне Джиш антисемитские граффити на арабском языке, а также проткнули шины десяткам автомобилей.

Поселение расположено недалеко ливанской границы, а полиция квалифицировала соответствующий акт вандализма как преступление на почве ненависти.

Среди прочего, граффити гласили: "Евреи, проснитесь" и "Хватит ассимилировать".

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил вандалов и пообещал, что они будут найдены и понесут ответственность, согласно законодательству.

"Я решительно осуждаю тех, кто сегодняшней ночью сделал граффити в деревне Джиш и нанёс материальный ущерб имуществу. Мы найдем нарушителей закона и привлечём их к суду. Мы не готовы принять любые нападки на наших граждан", - подчеркнул Нетаниягу.


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