Нетаниягу осудил антисемитские граффити в деревне Джиш
Неизвестные нарисовали на стенах нескольких зданий в деревне Джиш антисемитские граффити на арабском языке, а также проткнули шины десяткам автомобилей.
Поселение расположено недалеко ливанской границы, а полиция квалифицировала соответствующий акт вандализма как преступление на почве ненависти.
Среди прочего, граффити гласили: "Евреи, проснитесь" и "Хватит ассимилировать".
В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил вандалов и пообещал, что они будут найдены и понесут ответственность, согласно законодательству.
"Я решительно осуждаю тех, кто сегодняшней ночью сделал граффити в деревне Джиш и нанёс материальный ущерб имуществу. Мы найдем нарушителей закона и привлечём их к суду. Мы не готовы принять любые нападки на наших граждан", - подчеркнул Нетаниягу.