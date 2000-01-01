11.02 13:23 MIGnews.com

Нетаниягу осудил антисемитские граффити в деревне Джиш

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Неизвестные нарисовали на стенах нескольких зданий в деревне Джиш антисемитские граффити на арабском языке, а также проткнули шины десяткам автомобилей.Поселение расположено недалеко ливанской границы, а полиция квалифицировала соответствующий акт вандализма как преступление на почве ненависти.Среди прочего, граффити гласили: "Евреи, проснитесь" и "Хватит ассимилировать".В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил вандалов и пообещал, что они будут найдены и понесут ответственность, согласно законодательству."Я решительно осуждаю тех, кто сегодняшней ночью сделал граффити в деревне Джиш и нанёс материальный ущерб имуществу. Мы найдем нарушителей закона и привлечём их к суду. Мы не готовы принять любые нападки на наших граждан", - подчеркнул Нетаниягу.