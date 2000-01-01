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Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов 11.02 17:14   MIGnews.com

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

В России мошенники стали использовать новый способ кражи денег с личных счетов. Мошенники звонят с городского телефона, представляются сотрудниками финуреждений, называют себя по имени и отчеству.

Говорят, что в банк поступило заявление о закрытии счета. Далее интересуются, в каком отделении кредитной организации владельцу будет удобно получить деньги.

Схема нацелена на выведение денег со счета: клиент сообщает, что не намеревался закрывать счет, после чего его просят уточнить персональные данные, чтобы "обезопасить" средства.

Преступники хотят "создать эффект неожиданности, вывести человека из равновесия, войти в доверие".

Клиентам банков не следует сообщать третьим лицам персональные данные. В случае звонка из банка лучше самим набрать номер кредитной организации и выяснить, действительно ли возникла проблема со счетом. Не нужно верить словам злоумышленников о "секретном безопасном счете".


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