Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
В России мошенники стали использовать новый способ кражи денег с личных счетов. Мошенники звонят с городского телефона, представляются сотрудниками финуреждений, называют себя по имени и отчеству.
Говорят, что в банк поступило заявление о закрытии счета. Далее интересуются, в каком отделении кредитной организации владельцу будет удобно получить деньги.
Схема нацелена на выведение денег со счета: клиент сообщает, что не намеревался закрывать счет, после чего его просят уточнить персональные данные, чтобы "обезопасить" средства.
Преступники хотят "создать эффект неожиданности, вывести человека из равновесия, войти в доверие".
Клиентам банков не следует сообщать третьим лицам персональные данные. В случае звонка из банка лучше самим набрать номер кредитной организации и выяснить, действительно ли возникла проблема со счетом. Не нужно верить словам злоумышленников о "секретном безопасном счете".