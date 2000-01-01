11.02 11:58 MIGnews.com

Немецкая газета обвинила Израиль в "нападении" на ХАМАС

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Немецкий еженедельник Die Zeit опубликовал статью с заголовком. утверждающим, что Израиль первым атаковал позиции террористической организации ХАМАС, не уточнив, что Армия обороны Израиля открыла огонь в порядке самообороны после того, боевики ХАМАС запустил в сторону Израиля несколько ракет.Заголовок вызвал в сети широкий резонанс, а на издание посыпался в социальных сетях посыпался шквал критики и обвинений в антисемитизме."Израиль снова напал на ХАМАС в Газе", - гласит заголовок онлайн-статьи Die Zeit.В свою очередь координатор Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбейн заявила, что заголовок тенденциозный и вводит читателей в заблуждение."Я большой поклонник Die Zeit, потому что ценю настоящую журналистику, но этот заголовок тенденциозный и вводит читателей в заблуждение. Было бы правильно написать: "Израиль реагирует на возобновление обстрелов из Газы". Вы можете легко поправить его в онлайн-версии", - написала она в социальной сети Twitter.Через какое-то время издание все-же изменило заголовок статьи на сайте на: "Израиль реагирует на обстрелы из сектора Газа", а в конце статьи сделали приписку: "Наша статья изначально была опубликована с заголовком, вводящим читателей в заблуждение. Мы приносим свои извинения за нашу ошибку".Отметим, соответствующее заявление Шнурбейн стало достаточно нетипичным. Когда же журналисты, попросившие у нее комментарий, уточнили, не собирается ли чиновница призвать Европейский Союз запретить деятельность ливанской террористической организации "Хизбалла" на своей территории, Шнурбейн отвечать отказалась.Стоит отметить, что ЕС считает террористической организацией лишь военное крыло "Хизбаллы", позволяя при этом политическому крылу собирать деньги и вербовать в Европе новых членов. Сами боевики "Хизбаллы" позиционируют себя единым движением, у которого нет отдельных крыльев.В свою очередь США, Канада, Израиль, Нидерланды, Великобритания, Лига арабских государств и ряд латиноамериканских стран считают всю "Хизбаллу" террористической организацией, не деля ее на крылья.