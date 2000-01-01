11.02 10:03 MIGnews.com

Асаду удалили опухоль мозга

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Сирийские СМИ, связанные с оппозицией сообщают о том, что президенту Башару Асаду провели операцию по удалению раковой опухоли мозга.Проведение операции было ранее согласовано с командующим Сил Аль-Кудс Касемом Сулеймани до его ликвидации.Операцию проводжила группа иранских хирургов во главе с доктором Реза Джалилем Хушнудом.Опухоль была диагностирована у Асада в 2017 году. Сирийские оппозиционеры утверждают, что состояние Асада резко ухудшилось, и он якобы был парализован и потерял способность двигаться.