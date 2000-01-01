11.02 09:05 MIGnews.com

ЦАХАЛ опубликовал снимки сбитого иранского дрона

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Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала снимки сбитого над Голанскими высотами иранского дрона.До сих пор неясно, о какой модели идет речь. На видеозаписи уничтожения дрона, ранее опубликованной ЦАХАЛем, виден беспилотник, напоминающий американский RQ 170, попавший в руки иранцев в 2011 году. Иранцы позднее заявили, что им удалось создать точную копию дрона и запустить ее в производство.С другой стороны, обломки, продемонстрированные на фотографиях, более напоминают иранский беспилотник серии Шахид, возможно - Шахид 129, применяющийся иранцами в Сирии.