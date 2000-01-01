11.02 08:40 MIGnews.com

В результате ударов ЦАХАЛа в Сирии убиты 6 солдат

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По данным Сирийской Обсерватории Прав Человека, в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по объектам ПВО Сирии убиты шесть солдат, “сирийцев и не сирийцев”.Предполагается, что количество погибших возрастет, поскольку несколько солдат получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии.Израильская армия ранее сообщила о том, что нанесла удары по 12 сирийским военным объектам, в том числе, по четырем базам ПВО Сирии и четырем иранским военным центрам.