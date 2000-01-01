11.02 06:54 MIGnews.com

F-16 сбит осколками ракеты

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Пресс-служба израильской армии сообщила, что согласно данным первоначального расследования обстоятельств крушения истребителя F-16 в нижней Галилее утром 10 февраля, причиной падения самолета стали осколки сирийской зенитной ракеты, взорвавшейся рядом с боевой машиной, а не прямое попадание.Представитель армии подчеркнул, что речь идет о продолжающемся расследовании и предварительных результатах. При этом он отметил: “Даже если самолет поразили осколки, это означает, что он был сбит ракетой”.Таким образом, речь идет о первом израильском самолете, сбитом с 1982 года.Генерал-майор Амос Ядлин, бывший боевой пилот и бывший начальник военной разведки отверг утверждения о том, что инцидент знаменует утрату Израилем своего воздушного превосходства: “Действительно, иногда бывают потери, случаются ошибки, но баланс однозначен. Израиль продемонстрировал способность защищать свое небо, он впервые нанес прямой удар по иранским силам в Сирии, и Иран заплатил высокую цену, Израиль разрушил многие элементы сирийской ПРО, и Дамаск беззащитен перед будущими атаками”.