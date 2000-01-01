Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







F-16 сбит осколками ракеты 11.02 06:54   MIGnews.com

F-16 сбит осколками ракеты

Пресс-служба израильской армии сообщила, что согласно данным первоначального расследования обстоятельств крушения истребителя F-16 в нижней Галилее утром 10 февраля, причиной падения самолета стали осколки сирийской зенитной ракеты, взорвавшейся рядом с боевой машиной, а не прямое попадание.

Представитель армии подчеркнул, что речь идет о продолжающемся расследовании и предварительных результатах. При этом он отметил: “Даже если самолет поразили осколки, это означает, что он был сбит ракетой”.

Таким образом, речь идет о первом израильском самолете, сбитом с 1982 года.

Генерал-майор Амос Ядлин, бывший боевой пилот и бывший начальник военной разведки отверг утверждения о том, что инцидент знаменует утрату Израилем своего воздушного превосходства: “Действительно, иногда бывают потери, случаются ошибки, но баланс однозначен. Израиль продемонстрировал способность защищать свое небо, он впервые нанес прямой удар по иранским силам в Сирии, и Иран заплатил высокую цену, Израиль разрушил многие элементы сирийской ПРО, и Дамаск беззащитен перед будущими атаками”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:13
Израиль призвал Совбез ООН осудить Иран
07:01
Сильный пожар в Бат-Яме, пострадали 16 человек
06:57
ЦАХАЛ готовит взрыв в районе Метулы
06:27
Советник Трампа подарил 10 млн долларов библиотеке Израиля
05:31
В Шотландии создали самый крепкий в мире джин
04:28
В лаборатории впервые вырастили человеческие яйцеклетки
03:27
Солнце сильно потускнеет через 30 лет
02:25
ВВС США и NASA отказались от Falcon Heavy
00:24
Американская разведка купила компромат на Трампа
23:33
Умер актер из "Карточного домика"
22:28
Президент Южной Кореи назвал условия для визита в Пхеньян
21:44
"Хизбалла" объявила о новой стратегии в войне с Израилем
21:15
"ЦАХАЛ нанес большой урон сирийским ПВО"
20:38
Меркель признала ответственность Германии за Холокост
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus