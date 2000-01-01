11.02 23:33 MIGnews.com

В Сеуле протестующие подожгли флаг КНДР

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В столице Южной Кореи активисты в ходе акции протеста в районе площадки, где вскоре должно было пройти выступление северокорейского ансамбля, подожгли флаг КНДР.Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает Yonhap.По данным полиции, в центре Сеула в воскресенье собрались около 1,3 тысячи человек. Участники акции выступали против участия спортсменов из КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане в составе единой общекорейской команды и за освобождение из-под стражи экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, отстраненной от власти в результате импичмента в связи с коррупционным скандалом, отмечает агентство."На инсценированной сцене протестующие подожгли маски, изображающие северокорейских болельщиков, флаг КНДР и флаг объединенной Кореи", - говорится в сообщении.В свою очередь, полиция попыталась потушить пламя из огнетушителей, но встретила сопротивление со стороны участников акции.Позже активисты попытались поджечь изображения первого главы КНДР Ким Ир Сена и действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына. Полиции удалось предотвратить инцидент, уточняет агентство.Одновременно с этим в Сеуле состоялась и акция сторонников приезда спортсменов КНДР на Олимпиаду. Ансамбль из Северной Кореи решили поприветствовать примерно 80 человек. Все они выкрикивали лозунги о единстве корейского народа и несли флаги объединенной Кореи.