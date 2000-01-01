11.02 21:41 MIGnews.com

В Мексике при ограблении убита гражданка Израиля

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Согласно сообщениям в израильских СМИ, в мексиканском городе Тулум в прошлую пятницу была убита гражданка Израиля, передает в воскрсенье, 11 февраял Ynet.Издание отмечает, что погибшая имеет еще несколько паспортов, в том числе Канады.По данным предварительного расследования, злоумышленники остановили машину, в которой ехала женщина, на одной из приморских трасс севернее Тулума — в районе пригородных вилл.Местная полиция проводит расследование. В пресс-службе полиции предполагают, что женщина была убита во время ограбления.В МИД Израиля подтвердили информацию о гибели женщины, заявив, что израильские дипломаты помогают в организации доставки тела на родину.