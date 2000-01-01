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Среди жертв крушения самолета Ан-148 израильтян нет | Фото:11.02 19:38   MIGnews.com

Среди жертв крушения самолета Ан-148 израильтян нет

Среди 71 человека, погибшего в Подмосковье при крушении пассажирского самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", нет граждан Израиля.

Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает издание telegra.ph со ссылкой на МИД Израиля.

Ранее официальный сайт МЧС РФ опубликовал полный список жертв крушения самолета Ан-148, в числе которых оказалось трое детей – 17, 12 и 5 лет.

Отметим, самолет следовал из Москвы в Орск. По предварительной сведениям, все погибшие пассажиры — жители Оренбургской области.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи и спасатели. Глава МЧС Владимир Пучков потребовал задействовать беспилотную авиацию в районе поисковых работ, а также взять операцию под жесткий контроль.

Следственный комитет России рассматривает все версии произошедшего.

Напомним, что самолет выполнял рейс из Домодедово в Орск и потерпел крушение в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Среди пассажиров был один ребенок.

На данный момент о причинах аварии не сообщается. Специалисты признали самолет технически исправным.
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