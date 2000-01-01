Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Израиле освободили из тюрьмы турецкого ученого | Фото:11.02 20:09   MIGnews.com

В Израиле освободили из тюрьмы турецкого ученого

В Израиле освобожден из тюрьмы преподаватель Стамбульского университета культуры Джемиль Текели, задержанный 15 января в Международном аэропорту Тель-Авива.

Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает турецкое агентство Anadolu Agency.

По данным издания, Текели был освобожден сегодня утром из военной тюрьмы и вылетел в Стамбул рейсом авиакомпании Turkısh Aırlınes.

Адвокат Леа Тсемел сообщила, что Текели был освобожден без проведения судебного слушаний.

Агентство отмечает, что пока неизвестно, какие именно обвинения были выдвинуты в отношении Текели, который содержался в военной тюрьме в течение 26 дней.

По словам супруги задержанного Мерьем Текели, Израиль отказывается предоставлять ей какую-либо информацию о задержанном. "Супруг не виноват ни в чем. Мы просто ездили в Иерусалим отдыхать. Если бы у него было намерение нарушить закон, тогда зачем он брал бы меня с собой", - сказала женщина.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:42
В квартале Флорентин арестованы 26 драгдилеров  
09:37
Одед Форер требует осудить арабского депутата
09:21
Иран: ХАМАС должен открыть второй фронт
09:04
Власти Саратовской области выплатят семьям жертв по миллиону
08:53
Трамп считает, что Обама для Израиля был полным кошмаром
07:56
F-16 упал на землю помощника Зуаби, и он хочет компенсации
07:20
В Израиле отменят обязательное наличие прав в машине
07:16
Решено отложить голосование по Закону о суверенитете
06:34
Штурман F-16: сила взрыва ракеты чуть не убила нас
06:27
Польский чиновник обвинил евреев в пособничестве нацистам
05:42
Лицо царицы Нефертити восстановили с помощью 3D
04:31
В музее мадам Тюссо появился восковой Том Харди
03:28
В Финляндии открывают остров для феминисток
02:18
Финны создали клавиатуру для феминисток
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus