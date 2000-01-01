11.02 20:09 MIGnews.com

В Израиле освободили из тюрьмы турецкого ученого

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В Израиле освобожден из тюрьмы преподаватель Стамбульского университета культуры Джемиль Текели, задержанный 15 января в Международном аэропорту Тель-Авива.Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает турецкое агентство Anadolu Agency.По данным издания, Текели был освобожден сегодня утром из военной тюрьмы и вылетел в Стамбул рейсом авиакомпании Turkısh Aırlınes.Адвокат Леа Тсемел сообщила, что Текели был освобожден без проведения судебного слушаний.Агентство отмечает, что пока неизвестно, какие именно обвинения были выдвинуты в отношении Текели, который содержался в военной тюрьме в течение 26 дней.По словам супруги задержанного Мерьем Текели, Израиль отказывается предоставлять ей какую-либо информацию о задержанном. "Супруг не виноват ни в чем. Мы просто ездили в Иерусалим отдыхать. Если бы у него было намерение нарушить закон, тогда зачем он брал бы меня с собой", - сказала женщина.