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Названы возможные причины крушения Ан-148 | Фото:11.02 18:44   MIGnews.com

Названы возможные причины крушения Ан-148

Самолет Ан-148 с 71 человеком на борту упал в Раменском районе Подмосковья из-за отказа и последующего взрыва двигателя.

Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В СКР сообщили, что следователи рассматривают все версии катастрофы. Источник в экстренных службах отметил, что причиной крушения могли быть плохие погодные условия или ошибка экипажа.

"Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям", - сказал источник в экстренных службах.

На место крушения направлены более 150 сотрудников МЧС РФ и свыше 20 единиц техники.

По информации портала Mash, в самолета мог отказать и взорваться один из двигателей. При этом Flightradar24 передавал, что небо было полностью затянуто облаками на высоте 800 метров и ничего не могло быть видно на таком расстоянии.

Напомним, самолет Ан-148, по предварительным данным, столкнулся с вертолетом "Почты России", так как неподалеку от места падения самолета нашли обломки второго воздушного судна.

В "Почте России" опровергли версию столкновения с их вертолетом.

"У нас нет вертолетов. Я не знаю, откуда вообще берется эта информация", — заявили там.

В свою очередь советник министра транспорта Жанна Терехова в эфире телеканала "Россия 24" сообщила, что достоверных данных о крушении самолета пока нет. "Возможны самые различные версии крушения, в том числе погодные условия", - сказала она.

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